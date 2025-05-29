Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, yeni teknik direktöründe mutlu sona ulaştı. Yeşil-Siyahlılar, Gaziantep FK'den ayrılan genç teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP FK PERFORMANSI

40 yaşındaki teknik adam Selçuk İnan, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı, takımıyla 42 puan toplamayı başardı.