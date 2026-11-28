Kocaelispor'da yaklaşık 4 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic, Teknik Direktör Selçuk İnan'ın şans vermesi halinde Çorum FK karşılaşmasında formasına kavuşacak.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Houthalen ile oynanan hazırlık maçının ardından sağ uyluk ön adalesinde ödem oluşan Bruno Petkovic, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından hafta içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da hafta içerisinde yaptığı açıklamada Hırvat golcünün Çorum FK karşılaşmasında takımda yer alabileceğini belirtmişti. Petkovic, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak Çorum FK mücadelesinde Selçuk İnan'ın görev vermesi halinde yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden yeşil-siyahlı formayı giyecek.

"Bir aksilik olmazsa inşallah belki de Çorum maçında aramızda olacak"

Bruno Petkovic'in sağlık durumuna ilişkin hafta içerisinde açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Petkovic iyi durumda, onu söyleyebilirim. Fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama en azından sakatlık olarak neredeyse tamamen iyileşti gibi. Bu hafta itibarıyla artık bizimle çalışmalarını yapacak. Bir aksilik olmazsa inşallah belki de Çorum maçında aramızda olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı