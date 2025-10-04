Selçuk İnan: 'Bugün başardık çok mutluyum'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor maçının ardından, "Bugün en vasat oyunumuzu oynadık. Ama başardık. Çok mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik ederek açıklamalarına başlayan Selçuk İnan, "Her hafta maçla ilgili düşüncelerimi paylaşıyorum ama bu maç benim için teknik ve taktikten daha ziyade maçtı. Onlar da benim gibi kazanamamanın verdiği üzüntüyle üzerlerinde çok büyük baskı altındaydı. Mahcubiyetleri vardı. Her maç bizi bu kadar güzel destekleyen taraftara galibiyet armağan etmek istiyorlardı. Bugün başardık. Onlar adına da çok mutluyum. Teknik olarak ise; Eyüpspor'un önemli oyuncuları var ve kendi yarı sahalarından pas yaparak rahat çıkabiliyorlar. Buna hazırdık. Ön alan presi yapacaktık. Kısmen gerçekleştirdik. Sakat oyuncularımız vardı ama bugün sahaya sürdüm. 3'ü neredeyse hazır değildi. Onları da kullanmaya çalıştık. Fiziksel olarak tamamen hazır olmamaları da oyunu sürekli önde oynamayı engelliyor. Her zaman o baskıyı yapamıyorsunuz. İkinci yarı bu yüzden önemli oyunculara karşı sıkıntı yaşadık. Oyunun geneline baktığımızda pozisyonlara girdik. İstedik. Herkesin beklediği o galibiyet geldiği için çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş maçından sonraki yorumlara yanıt verdi

Beşiktaş maçından sonra hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili olarak İnan, "Geçen haftayla ilgili; Beşiktaş maçında yaşanan olay sosyal medyada kötü niyetli insanlar kötülük için yapıyorlar. Kötü algılar olsun istiyorlar. Bu kadar kötü insanlar değiliz biz. İş yapıyoruz. Futbolculuğumda da kimseye bilerek zarar vermedim. Nasıl oyuncuma söyleyeyim. Kötülük bu kadar basit değil. İnsanlar nasıl böyle şeyler yazabiliyorlar Hocalar söylese bile oyuncuları ne sanıyorsunuz. Hepsinin karakteri var. Hakaret boyutunda mesajlar da geldi, yazıldı çizildi. O nedenle açıklamak istedim" diye konuştu.

"Bu sezonun en vasat futbolunu oynadık"

Hafta boyunca hakkında çıkan istifa ve yerine gelmesi düşünülen isimlerle ilgili soruya Selçuk İnan

"Hayatım boyunca çalıştığım yer neresi olursa olsun emek vermeye çalıştım. Bütün benliğimle orada olmaya çalıştım. Bana o kadar destek veren camiaya mahcubiyetim söz konusuydu. Bugün de dahil tüm maçlarda taraftarı arkamda hissettim. Mücadele ettim, etmeye devam ederim. Ne zaman istenmem o zaman giderim. Daha önce de demiştim. Bu olanlar işimizin parçası. Onlara layık olmaya çalışıyorum. Eyüpspor güçlü takım. Bu sezonun en vasat futbolunu oynadık. Eyüp'ün önemli oyuncuları var ve bu kadar baskı altındaydık. Yeni takımız, oyuncular birbirini daha iyi tanımaya başladı. Artık daha çok kazanmalıyız, daha çok mücadele etmeliyiz diyebilirsiniz. Mücadele etmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"Onu aratacaklarını düşünmüyorum"

Show'un Konyaspor maçında kadroda olamamasıyla ilgili olarak genç teknik adam, "Show'un bizimle Konya maçında olmaması üzücü. Bizim içim önemli oyuncu. Sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Onun işini yapacak oyuncularımız da var. Oynayan oyuncuların onu aratacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımız Türkiye'de işlerin nasıl olduğunu belki henüz bilmiyorlar"

VAR müdahaleleri ve Beşiktaş maçında hakemlerin beden dili konusundaki sorulara kısa yanıt veren İnan, "VAR ile ilgili, hakemlerle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Lütfen daha dikkatli olsunlar. En nihayetinde insanlar. Farklı tepkiler verebiliyorlar. Belki o anlık bize denk geldi. En azından iyi niyetle düşünmek istiyorum. Kararlar verildi, bitti. Üzüldüğümüz, mutlu olduğumuz oluyor. Bugün mutlu oldum. VAR'dan penaltı çıktı. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bize ya da rakibe hakemlerin bu şekilde davranmasının doğru olmadığını söyleyebilirim. Hakemlerle ilgili daha çok mağdur olanlar yükseliyor. Bütün hafta konuştuk. Haklıydık da. Evet, oyuncularımız itiraz etmedi. Türkiye'de işlerin nasıl olduğunu da belki bilmiyorlar. Oyuncular da sosyal medyayı ve kamuoyunu takip ediyor. Bugün bu yüzden daha çok tepki verdiler. Toplantı yapıp hakemin üstüne gidin demiyoruz" dedi.

"Çalışmaktan başka çaremiz yok"

Akan oyunda gol bulamama konusunda ise Selçuk İnan, "Bu maçta olumsuz taraflarımız tabii ki var. Pozisyona giriyoruz ama sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Elimizdeki oyuncular değerli. Bütün günümü tesislerde geçiriyorum. Bütün oyuncularla çalışıyoruz. Çalışmak ve onları motive etmekten başka çaremiz yok. Elbet Bruno vurduğunda gol olacak, elbet Rivas kaleciyle karşı karşıya kaldığında gol olacak. 8 haftaya baktığımızda sonuçlandıramadığımız çok pozisyon var" ifadelerini kullandı.

"Kayıtsız şartsız arkasından gidiyorum"

İki maçtır üst üste sarı kart görmesiyle ilgili olarak da İnan, "Hiçbir zaman kendimi kontrol edemeyecek seviyede olmuyorum. Geçen yıl daha fazla kart görmüştüm. Tutamıyorum kendimi. Hakaret etmiyorum ama anı yaşıyorum. Eğer tepki verilecekse, oyuncumun hakkının yendiğini düşünüyorsam o an kayıtsız şartsız arkasından gidiyorum. Bunu hakaret etmeden ve haddimi bilerek yapıyorum. Dışardan bu gerginlik ya da agresiflikse bu benim. Bundan sonra da böyle de devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ