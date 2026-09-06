Selçuk İnan: Hak Ettiğimiz Galibiyetti, Bu Sene Hiçbir Maçı Domine Ederek Oynamayacağız

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Samsunspor maçının ardından, "Hak ettiğimiz galibiyetti. Bu sene hiçbir maçı domine ederek oynamayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek konuşmasına başlayan İnan, "Oyun gücü üst olan, sahadaki duruşu, oyun anlayışı net olan bir takıma karşı oynadık. Çok zor bir maç olacağını biliyor ve bekliyordum. Nitekim öyle oldu. Yetenekli oyunculara karşı doğru durmak, en az onlar kadar mücadele etmek… Bunları oyuncularımla paylaştım. Sağ olsunlar fazlasıyla mücadele edip efor sarf ettiler. Çok zor bir maçı kazanmasını bildiler. En büyük tebriki onlar hak ediyor. Kazandığımız için de fazlasıyla mutluyum" diye konuştu.

"Bu sene hiçbir maçı domine ederek oynamayacağız"

Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Selçuk İnan, "Güçlü bir takıma karşı gol yememek, kazanmak iyi. Hiçbir maçı domine ederek oynamayacağız bu sene. Dolayısıyla bu imiş çıkışlar her zaman olacak. Amed maçında da ikinci yarının belli bölümlerinde düşüş oldu. Bütün takımları böyle değerlendirdiğinizde; hiçbir takım 90 dakika istediği oyunu oynayamayabiliyor. Önemli olan o kötü anlarda oyuncuların reaksiyon vermesi, bizim onlara yardım etmemiz, işleri düzeltmeye çalışmamı lazım. Evet, bazı anlarda istediğimiz baskıları yapamadık, doğru baskıları yapamadık. Baskı şeklimizi değiştirdik. Oyunu dengeledik. Üstün olduk. Oyuna komple baktığımızda hak ettiğimiz galibiyet. O yüzden de mutluyum" diye konuştu.

"Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz"

Avrupa hedefinin kentte hissedildiğine ve kendisinin bu konuda ne hissettiğine dair sorulara ise Selçuk İnan, "Sizlerin desteği ve inancı hep omuzlarımızda yük hissettirdi. Bugün böyle güzel duygular hissettiriyorsak ne mutlu bize. Çalışmanın, emeğin karşılığını alıyoruz. Bende takım ve şehir adına mutluyum, gururluyum. 3'te 3 yapmak kolay değil. Ligimiz çok zor. En nihayetinde bu işin zor ve meşakkatli olduğunu biliyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak ve toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Beraber nasıl bir yolda ilerleyeceğimize şahit olacağız. Oyuncular çok mücadele ediyor. Biz mücadelemizi vereceğiz. Mütevazi takımız, mütevazi kadromuz var. Onlarla birlikte her yol yürünür. Bazı yollar çok sıkıntılı da olacak. Her şartta onların yanında olalım ve gerisine Allah büyük diyelim" ifadelerini kullandı.

"Çok zorlandık ama istediğimiz kadroyu kurduk"

Transfer döneminin noktalanması ve kadronun son haline dair sorular üzerine İnan, "Tobi'nin (Tobias Gulliksen) gelişinden sonra lehimizde daha alternatifli kadro olduğunu söyleyebilirim. Bunun için çok uğraştık. Transfer çok kolay olmuyor. Limitler, finansal açıdan sıkıntılar, oyuncuların gelmesi... Bir sürü zorluk yaşadık ama başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte bunun altından kalkmasını bildik. Geçen yıldan daha düşük bütçeli takım oluşturduk, yaş ortalamasını düşürdük. Gelişmeye açık bir takımız. Genç oyuncular var. Hayalleri, hedefleri olan oyuncular var. Hepsi bu şehirde bir şeyler başarmayı isteyen oyuncular. Onlar adına mutluyum, umutluyum. Ne mutlu bana ki bu camiayı mutlu ve umutlu hale getirdik. Çok sıkıntılı süreçten bu günlere geldik. İstediğim hiçbir oyuncu alınmasa da sezonun bu zamanlarında 'Bu takım benim istediğim takım değil! diye bir şey benden hayatım boyunca duyamayacaksınız. Şükürler olsun ki bir şekle getirdik. Çok zorlandık, stresli günler geçirdik ama istediğimiz kadroyu oluşturduk" dedi.

"Petkovic'in durumunu bilmiyorum. Kendisi de bilmiyor. İlginç yanı; doktorlar da bilmiyor"

Sakatlıkları kamuoyunu meşgul eden Petkovic ve Jovanovic ile ilgili son durumu paylaşan genç teknik adam, "Petkovic'in durumunu bilmiyorum. Kendisi de bilmiyor. İşin ilginç yanı doktorlar da bilmiyor. Ne söylesem yanıltmış olurum. Doktorlar bir şeyler söylüyor ama net bir şey olmuyor. Operasyon geçirme ihtimali var şimdi de. Onun ne kadar üzgün ve mahcup olduğunu her gün tesiste görüyorum, şahit oluyorum. Bu beni daha da yaralıyor. Yardım etmek istiyor ama fiziği izin vermiyor şu an. Onun ne kadar üzgün olduğunu söyleyebilirim. Jovanovic önümüzdeki haftadan itibaren forma vermemiz halinde aramızda olacağını söyledi. Doktorlar da öyle söyledi" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray maçı benim için yine duygusal maç olacak"

Haftaya pazar günü deplasmanda liderlik için oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak da Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Galatasaray hayatımda her zaman özel ve duygusal maçlardan oldu. Çok önemli ve güzel yıllarım orada geçti. Bundan öncekiler gibi benim için duygusal bir maç olacak benim için. Çıkıp mücadelemizi vereceğiz. İnşallah oradan puan veya puanlarla döneriz" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı