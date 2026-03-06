Selin vurduğu ilçenin çocukları Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından voleybola başlayan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonluğu için ter dökecek.

Ezine Çayı'nın şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos 2021'de taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu ve onlarca binada zarar meydana gelen Bozkurt'ta selin izlerini silmek için yoğun çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sayesinde ilçe eski haline getirilirken, bir yandan da gençlerin rehabilite olması için çalışma gerçekleştirildi.

Bozkurt Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Ömer Özcan'ın 2022 yılında 5. sınıflar arasından oluşturduğu 10 sporcu bulunan voleybol takımı önce il, ardından bölge şampiyonasında gösterdiği başarının ardından 7-8 Mart tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Ömer Özcan, AA muhabirine, 12 yıldır Bozkurt'ta öğretmenlik yaptığını söyledi.

İlçede voleybol adına önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirten Özcan, selde spor salonlarının yıkıldığını, afetten etkilenen çocukların aktif kalması ve anlamlı uğraşlarla desteklenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Türkiye finallerine gidecek takımı selden sonra kurduklarını anlatan Özcan, "Salon olmadığı için 1,5 yıl okul bahçesinde çalıştık. Salonumuz 2023 yılında açıldı. Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çocuklarımız Türkiye 4'üncülüğü elde etmeyi başardı. Şu anda tüm okullar içerisinde ilk 8 takım arasına girdik. Kütahya'ya gideceğiz ve oradan dereceyle, kupayla döneceğiz." diye konuştu.

Özcan, küçük bir okul olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"230 kişilik okul mevcudumuz var. Buradan oyuncu çıkartmaya çalışıyoruz. Hatta öğrenci sayımız yeterli olmadığı için antrenmanlarda kız öğrencilerimiz erkek öğrencilerimizle oynuyor. 5 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Çoğu zaman bizden katbekat büyük, milyonluk nüfusa sahip illerin takımlarıyla mücadele ediyoruz. İlçe halkına ve belediye başkanımıza verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederiz."

"Bu spor bize çok iyi geliyor, o psikolojiyi atlattık"

Takım kaptanı Furkan Uğur Toprak ise voleybolun kendisine çok şey kattığını vurgulayarak, "Sel yaşandığında evimdeydim, gördüm seli. Selden sonra hocamız bir takım kurdu. Türkiye'de dereceler elde ettik hocamızın sayesinde. Selden dolayı takımımız psikolojik olarak gerideydi ama bu spor bize çok iyi geliyor, o psikolojiyi atlattık. Ailelerimizin gurur duyması bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Yusuf Emin Er ise çok eğlenceli bulduğu için voleybola başladığını dile getirerek, "Bozkurt çok büyük bir sel felaketi yaşadı. Biz beşinci sınıftaydık o zaman. Hocamız da bizi voleybola davet etti. Biz de sel felaketini unutturmak adına voleybola başladık. İki sene önce Türkiye beşincisi olmuştuk mini kategorisinde. Ondan sonra kulüpte Türkiye ilk 16'ya girmeyi başarmıştık. Sonrasında ana ligde Türkiye dördüncüsü olmuştuk. Şimdi ise Türkiye finali oynamayı istiyoruz." dedi.