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Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda sarı-lacivertlilerle İilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda konuşan divan kurulu üyesi Zafer Şener'in sarı-lacivertli takımı hedef almasının ardından harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şekip Mosturoğlu, Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Mosturoğlu, yaptığı açıklamada "Zafer Şener isimli şahıs hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün 44 (4) maddesi gereğince Yüksek Divan Kurulunu temsilen suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulunduFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu

ZAFER ŞENER NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener, yaptığı açıklamada "Ezeli rekabeti biz 2000'de bitirdik. 3-4 senedir de 3'er 3'er atarak perçinlendik. Gelelim ebedi dost bölümüne. Siz hiç dostunuza haysiyetsiz, şerefsiz dediniz mi? Peki dostlarınız size bunu dedi mi? Kanaryadan post Fenerden dost olmaz. Oraya o Anadolu takımının tribününe giden seyircimize kucak dolusu sevgiler. 3-1 yenerek; haysiyetsiz, şerefsiz ve hırsızlara Türkiye'nin en büyüğünün kim olduğunu gösterdiler!" demişti.

Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulunduGalatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener

Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Şekip Mosturoğlu Zafer Şener Galatasaray Fenerbahçe Futbol Hukuk Spor

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