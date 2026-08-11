Mosturoğlu'ndan 4 Nisan açıklaması: Örgüt yapılanması var

FENERBAHÇE Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Böyle bir olayın, bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz ve biz arkasında bir örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz. Bizim de dosyayı açtığımızda, ilk suç duyurusunda bulunduğumuzda dilekçeye yazdıklarımız bunlardı" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli ekibin Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Avusturya'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akşam önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Mosturoğlu, "Önemli maçımız var. Maç öncesi, 4 Nisan olayı ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek, bu sabah 4 Nisan olaylarındaki şüphelilerin bir bölümünün gözaltına alındığını ve yeni deliller çerçevesinde bu soruşturmanın genişleyeceğine dair açıklamalar yaptı. Kendisine müteşekkiriz. Camiamızın uzun süredir beklediği ve akamete uğraması sebebiyle de üzüldüğü hukuki bir süreç, en azından bir gelişme kaydetti. Faili meçhul suçları araştırma biriminin kurulmasıyla beraber, bu ve benzeri faili meçhul suçların üzerine gidiliyor. Camiamızın da Türk spor kamuoyunun da merakla beklediği; faillerini, arka planını öğrenmek istediği bir olaydı. İnanıyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları yapılır ve kamuoyu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

'O KONUDA DAHA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAĞINI VE KAMUOYUNUN DA BİLGİLENDİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Hem Adalet Bakanı Akın Gürlek hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ9ı'nın sanal medyadaki eylemlerle ilgili ciddi bir mücadele sergilediğini söyleyen Şekip Mosturoğlu, "Ya o süreç devam ediyor ama ben hani orada sadece o dosya bazında değil, genel olarak konuşmam lazım. Sayın Adalet Bakanımız da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da uzun bir müddettir sanal medyadaki bu tip eylemlerle ilgili ciddi bir mücadele sergiliyor. Siz sadece bu yakın olaydan dolayı haberdar oluyorsunuz ama inanın bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Ben önümüzdeki günlerde o konuda daha önemli adımlar atılacağını ve kamuoyunun da bilgilendirileceğini düşünüyorum. Benzer şekilde, yani sadece o olayla ilgili değil, bizim bir de 12 Mayıs hadisemiz var. 12 Mayıs ile ilgili de beklentimiz büyük. Bugün katıldığımız bütün naklen yayınlarda ifade ettik. 12 Mayıs hadisesiyle ilgili aslında bir soruşturma yürütüldü ve büyük ölçüde o dosya tamamlandı. Çağlayan Adliyesi'ne geçti Anadolu Adliyesi'nden ve kapandı dosya. O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ ile bağlantıları tespit edildi. Bizim Sayın Bakanımızdan arzumuz, isteğimiz, ricamız o dosya üzerinde de bu faili meçhul kalmaması, o dosyanın da bir an önce aydınlatılması bizim camiamızın büyük beklentileri arasında. Bu vesileyle tekrar hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem Sayın İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte görev yapan Sayın Aziz Yıldırım dönemindeki hukukçularımıza, Sayın Ali Koç dönemindeki hukukçularımıza, Alper Alpoğlu'na da çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir ekip çalışması yapıldı. O çalışma sürüyor" ifadelerini kullandı.

'TRİBÜNLERİN BARIŞ ORTAMIYLA ANILMASI, SPORUN KARDEŞLİK YÖNÜNÜN ÖN PLANA ÇIKMASI, BUNLAR HEP ARZU ETTİĞİMİZ KONULAR'

Tribünlerin barış ortamıyla anılması ve sporun kardeşlik yönünün ön plana çıkmasının arzu ettikleri konular olduğuna dikkat çeken Mosturoğlu, "Çok önemli bence. Tekrar söylüyorum; yani bu bugün başlamış bir olay değil. Ben en azından Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildikten sonra ben de çalışmalar içerisinde oldum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuyla ilgili çok etkin bir mücadelesi var. Zaman zaman işte çok seyrek olaylarda veya popüler olaylarda siz karşılaşıyorsunuz ama o konuda gerek 6222'nin uygulanmasında, gerek dezenformasyon yasasının uygulanmasında çok etkin bir mücadele var. Tribünlerin barış ortamıyla anılması, sporun kardeşlik yönünün ön plana çıkması, bunlar hep arzu ettiğimiz konular. Ama maalesef sosyal medyanın cazibesi ve oradan kazanç elde eden insanların yarattığı kirlilik futbola sirayet ediyor, sporun her dalına sirayet ediyor ve orada istenmeyen durumlar oluyor. Ama ben savcılığın çok etkin mücadele ettiğini biliyorum" dedi.

'BU BÜYÜKLÜKTE BİR OLAYIN BU 5 KİŞİYLE SINIRLI KALMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

4 Nisan 2015'te futbol a takımı otobüse yapılan saldırının 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşündüklerini belirten Şekip Mosturoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süre 11 yıl olmasına rağmen maalesef hukuki sürecin başındayız. Bunun sebebi de bu dosyada görev olan kamu görevlilerinin FETÖ bağlantıları, soruşturma makamının, önceki soruşturma makamının yani 15 Temmuz darbe girişiminden önceki soruşturma makamının benzer şekilde FETÖ bağlantısı, iltisakı...Böyle bir olayın, bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz ve biz arkasında bir örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz. Bizim de dosyayı açtığımızda, ilk suç duyurusunda bulunduğumuzda dilekçeye yazdıklarımız bunlardı. Genişlemesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tazminat konularında çalışmamız var, hazırız. Ama bu dosyaların ilerlemesi lazım, faillerin belirlenmesi lazım ki biz ona göre aksiyonları alalım. Ama her türlü hazırlığımız var. Şunu söyleyebilirim: 3 Temmuz 2011'den beri bugüne kadar, yani 15 yıllık süreç içerisinde atılması gereken bütün hukuki adımlar atılmıştır. Atılması ileriki günlerde mümkün olacak adımların hazırlığı mevcuttur. Bunlar kesintisiz, yönetimler ne olursa olsun, kim olursa olsun yapılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı