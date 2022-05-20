Şehzadeler Belediyesi 19 Mayıs'ta Samet Algu Futbol Turnuvası düzenledi - Haberler

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Şehzadeler Belediyesi 19 Mayıs'ta Samet Algu Futbol Turnuvası düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şehzadeler Belediyesi 19 Mayıs'ta Samet Algu Futbol Turnuvası düzenledi

Şehzadeler Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Samet Algu Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar kupalarını törenle aldı.

Şehzadeler Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Samet Algu Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar kupalarını törenle aldı.

Şehzadeler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Aşağıçobanisa İsmail Şahin Spor Tesislerinde futbol turnuvası düzenledi. Genç yaşta elim bir trafik kazında hayatını kaybeden sporcu Samet Algu adına düzenlenen turnuvada 6 takım yer aldı. Merhum Samet Algu'nun babası Osman, annesi Selma, eşi Merve, kızı Esile ve kardeşi Melik Algu'nun da hazır bulundukları turnuvada Manisa Spor, Karaköy Spor, Yunusemre Belediye Spor, Yıldız Spor, Kuşlubahçe Köprülü Spor ve Ayyıldız Spor takımları şampiyonluk kupası için mücadele etti. Çekişmeli geçen maçlar sonrasında dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. Turnuvada şampiyonluğu Karaköy Spor alırken, ikinci Yunusemre Belediye Spor, üçüncü Manisa Spor oldu.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu "Hayatının baharında elim bir trafik kazında hayatını kaybeden sporcu kardeşimiz Samet Algu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak 23 Nisan'da Emin Kaçar Amatör Spor Kulüpleri Tesisi'nde yine bir trafik kazasında kaybettiğimiz kardeşimiz Baran Kamal adına bir turnuva düzenlemiştik. Bugünkü turnuvamıza katılan kulüplerimizin başkanlarına, yöneticilerine ve sporcularına göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ederim. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım" dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Turnuvada dereceye giren takımlar ödüllerini protokolün elinden aldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şehzadeler Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Mayıs, Spor, Haberler

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