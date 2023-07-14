Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Aksaray'a ulaştı
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İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Aksaray'a geldi. Sporcular, Aksaray Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından karşılandı. Ömer Halisdemir'in kabrine bırakılacak toprağı teslim aldıktan sonra sporcular Niğde'ye uğurlandı.
Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Aksaray'a ulaştı.
İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu"na katılan sporcular Aksaray'a geldi.
Aksaray Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından karşılanan sporcular, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Ömer Halisdemir'in kabrine bırakılacak toprağı teslim aldı.
Sporcular daha sonra Niğde'ye uğurlandı.