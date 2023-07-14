Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Aksaray'a ulaştı

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Aksaray'a geldi. Sporcular, Aksaray Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından karşılandı. Ömer Halisdemir'in kabrine bırakılacak toprağı teslim aldıktan sonra sporcular Niğde'ye uğurlandı.