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Sinop'ta 9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası başladı

Sinop'ta 9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası başladı
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İstanbul'da 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına düzenlenen 9. Uluslararası Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. 76 takım ve 304 sporcunun katıldığı turnuva üç gün sürecek.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına düzenlenen 9. Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Yeni Mahalle Barış Manço Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, organizasyonun geniş katılımla düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Mustafa Berkay'ın adının yaşatılması için önemli bir organizasyon olduğunun altını çizen Özarslan, "Belediyemizin öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Türkiye Basketbol Federasyonu Sinop İl Temsilciliği'nin ve halkımızın katkılarıyla bu turnuvanın bugün uluslararası boyuta ulaşması gerçekten takdire şayan bir organizasyon. Bu ortak başarı, şehidimize sahip çıkılması ve adının yaşatılması açısından çok kıymetli. Aynı zamanda şehidimizin ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin yanında olunduğunu gösteren yüce bir duygunun ifadesidir." dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de turnuvanın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını belirterek "Gönüllerimizde yaşayan ve turnuvayla, diğer etkinliklerle yaşatma kararlılığında olduğumuz Berkay Akbaş evladımızın adını yaşatan bu turnuva sadece bir spor müsabakası değil, kardeşliğin, birlikteliğin, dayanışmanın ve centilmenliğin bir izdüşümüdür." diye konuştu.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, aynı zamanda Mustafa Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş ise turnuvanın oğlunun adını yaşatma amacı taşıdığını ifade ederek "Bizler ailesi olarak, arkadaşları ve sevenleriyle birlikte Berkay'ın adının acıyla değil, umutla, sporla, dostlukla ve gençlerin başarılarıyla anılmasını istedik. Bu turnuva da bu anlayışın bir ürünüdür. Spor sadece bir yarış değildir. Spor, disiplini, emeği, dayanışmayı, saygıyı ve birlikte başarmayı öğretir." ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek turnuvada 42'si kadın, 34'ü erkek toplam 76 takımda ve 304 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
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