Seferihisar Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Satranç Turnuvasıyla Kutladı

İzmir'in Seferihisar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenlediği satranç turnuvasıyla taçlandırdı. Yaza satrançla merhaba diyen Seferihisar, yaz sezonunu bu anlamlı turnuvayla kapattı. İki gün süren turnuvaya 40 sporcu katıldı.

Seferihisar Belediyesi Teos Yazarlar Evi'nde gerçekleşen ve 2 gün süren '30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'na, Türkiye'nin birçok yerinden 40 sporcu katıldı. Hem çocuk, hem de gençlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada yaş grubu ayrılmadan oynayan tüm sporculara anı madalyası verilirken, kupalar da sahiplerini buldu. Turnuvayı Ali Arda Eracar kazanırken, ikinciliği ve üçüncülüğü Mehmet Berat Asri ile Emir Kemal Ateş paylaştı.

"Yaza satrançla merhaba demiştik. Sezonu da çok anlamlı bir turnuvayla, 30 Ağustos Zafer Kupası ile kapatıyoruz" diyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Kışın turnuva ve etkinliklerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu. - İZMİR