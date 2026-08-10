Kayserispor, Van Spor FK'yı Seferi'nin Golleriyle 2-0 Geçti
Trendyol 1'inci Lig'in ilk haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Van Spor FK ile karşılaştı. Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan maçta Kayseri ekibi, Taulant Seferi'nin 9 ve 56. dakikalarda attığı gollerle 2-0 galip geldi. 11 yıl sonra 1'inci Lig'e dönen Kayserispor sezona üç puanla başlarken, geçen sezon Bodrum FK formasıyla 40 maçta 17 gol atan Seferi, yeni takımıyla ilk haftada iki gol kaydetti.
TRENDYOL 1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Van Spor FK ile karşılaşan Metro Holding Kayserispor, maçı Taulant Seferi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.
11 sene sonra 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan Metro Holding Kayserispor, sezonun ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaştı. Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan müsabakayı Kayseri ekibi, 9 ve 56'ncı dakikalarda Arnavut santrfor Taulant Seferi'nin kaydettiği gollerle kazandı. Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla 40 maçta 17 gol atan Seferi, yeni takımıyla ligin ilk haftasında 2 gol sevinci yaşadı.