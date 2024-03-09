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Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

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Seçil Erzan'ın "Yüksek Karlı Gizli Fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında 4. duruşma dün gerçekleşti. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için talimat yazılmasına hükmetti. Nerede olduğu merak konusu olan İnan'ın dün Gaziantep FK ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Selçuk İnan katılmadı.

SELÇUK İNAN DURUŞMAYA GİTMEDİ, GAZİANTEP FK'YA İMZA ATTI

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu bazı müştekiler de taraf avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya katılmayan Selçuk İnan'ın ise nerede olduğu büyük merak konusu oldu. İnan'ın dün Gaziantep FK ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

1.5 YILLIK İMZA ATTI

Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girişen Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM EDİLDİ

Yaklaşık 13 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Müştekilerden Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına hükmeden heyet, banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla ile diğer banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Selçuk İnan Seçil Erzan Spor Haberler

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