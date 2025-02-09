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Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği için direkt kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sahalarda ender rastlanacak bir şekilde kırmızı kart gördü.

TOPA ÇIKMADAN DOKUNDU

Genç teknik adam, karşılaşmanın 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Yılmaz, karşılaşmanın kalan kısmını tribünden takip etti.

Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gördüğü bu kırmızı kart nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak.

Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Şaşırdık mı tabiki de hayır. Fenerin maçı kazanması için her türlü ortam hazırlanıyor ya hocası ya en etkin oyuncusu yada maç oynanırken kırmızı kartlarla ortak Uygun hâle getiriliyor. tür futbolu adına utanç verici bir olay

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

:) Fenerbahçe emin adimlar ile ilerliyor

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Haber YorumlarıDuran Turhan:

alt yapı yapılıyor fenerin kazanması için Türkiyede normal alışığız sahtekarliga

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

yapının baş mimarı elini futbola yine uzattı

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Haber YorumlarıDizar Tokkaş:

Burak GS ekmeğide yedin. Yapının içine çabuk adapte olmussun.

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Haber Yorumlarımehmet bay:

Burak'ın hocalık kariyeri neki ?takımın başında yardımcısı olsa ne farkedecek? fenerbahçe galasaraymıki böyle küçük işlerle uğraşsın?yıllarca top oynamış bir adam saha içerisindeki topa müdahale etmememesi gerektiğini bilmiyormu?

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Haber YorumlarıAydın DURSUN:

Fetösaraylı Burak Fetösaraylıları hoplatmış

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