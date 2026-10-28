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Sebat Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda İnegölspor'u deplasmanda 4-1 yendi

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Sebat Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda İnegölspor'u deplasmanda 4-1 yendi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Sebat Spor Kulübü, İnegöl İlçe Stadı'nda deplasman ekibi olarak İnegölspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Sebat Spor Kulübü bir üst tura yükseldi.

STAT: İnegöl İlçe Stadı

HAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Yunus Bozkurt, Erhan Terece

İNEGÖLSPOR: Emre Şeker - Oğuz Ceylan (Dk. 70 Abdullah Başdere), Behzat Taha Dede, Abdullah Emre Oğuz, Muratcan Tutal, Uğur Çetinkaya (Dk. 46 Kaan Akyazı), Abdussamed Karıncı (Dk. 46 Kadir Bakırtaş), Kerem Duran (Dk. 81 Erdem Aygül), Salih Kaan Kılıçoğlu (Dk. 46 Taha Cebeci), Emircan Altıntaş, Görkem İbrahim Demirel

SEBAT SPOR KULÜBÜ: Erman Ayvaz- Rahmi Salih Kaya (Dk. 46 Harun Üçüncü), Mete Yıldız, Halit Emre Acun, Rıdvan Dönmez, Bulut Uysal (Dk. 61 Talha Özcan), Ekrem Terzi (Dk. 87 Mustafa Güney), Veysel Sönmezsoy (Dk. 75 Mert Önal), Eren Altıntaş, Thierry Darnel Karadeniz (Dk. 75 Harun Özcan), Güneş Güventürk

GOLLER: Dk. 16 Emircan Altıntaş (P) ( İnegölspor ) - Dk. 2 Güneş Güventürk, Dk. 32 Thierry Darnel Karadeniz, Dk. 39 Thierry Darnel Karadeniz, Dk. 67 Güneş Güventürk (Sebat Spor Kulübü)

SARI KARTLAR: Bulut Uysal, Mete Yıldız (Sebat Spor Kulübü)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Sebat Spor Kulübü, deplasmanda İnegölspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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