Bilecikli atlet Sebahat Demir Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonu oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yuvacık Barajı çevresinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve İller Karması Ligi büyük bir heyecana sahne oldu. Zorlu parkurda mücadele eden sporcular, doğayla iç içe, yüksek tempolu bir yarış ortaya koydu. Bilecik'i temsilen yarışmaya katılan sporcu Sebahat Demir, 10 kilometre büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Antrenörü Medeni Demir eşliğinde bu önemli başarıya ulaşan Sebahat Demir, hem Bilecik'i gururlandırdı hem de gelecek yarışlar için umut verdi. - BİLECİK