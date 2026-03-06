Haberler

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

Güncelleme:
Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğunu açıkladı. Portekizli yıldız tedavi için Suudi Arabistan'dan ayrılarak Madrid'e gidecek.

  • Cristiano Ronaldo'nun hamstring sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.
  • Cristiano Ronaldo tedavi için İspanya'ya gidecek.
  • Cristiano Ronaldo Madrid'de kişisel terapistiyle tedavi görecek.

İran ile yaşanan gerilim sonrası Suudi Arabistan'dan ayrıldığı iddia edilen Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde hamstring sakatlığı yaşayan Portekizli yıldızın sağlık testlerinin ardından beklenenden daha ciddi bir durumla karşılaşıldığı açıklandı.

JORGE JESUS DUYURDU

Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Jesus, yapılan testlerin ardından yıldız futbolcunun sakatlığının tahmin edilenden daha ciddi olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Ronaldo'nun tedavi sürecinin Suudi Arabistan dışında devam edeceğini açıkladı.

TEDAVİ İÇİN MADRİD'E GİDİYOR

Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun tedavi için İspanya'ya gideceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan testler sonucunda Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Cristiano, sakatlandığında tedavi için İspanya'ya giden diğer oyuncular gibi o da İspanya'ya gidecek. Madrid'de kişisel terapistiyle tedavi görecek. Umarız en kısa sürede geri döner ve takıma yardımcı olur."

500

