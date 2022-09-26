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Savaştan çıkmış gibi görünüyor! İşte kanlar içinde yerde kalan Ronaldo'nun son hali

Spor Haberleri

Portekiz'in Çekya'yı 4-0 yendiği Uluslar Ligi maçında Cristiano Ronaldo, kaleci Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak kanlar içerisinde yere düşmüştü. Yaşanan olaydan sonra Ronaldo ilk kez antrenmanda görüntülenirken, gözünün altı ve burnundaki morluklar dikkat çekti.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz'in karşı karşıya geldiği maçta Cristiano Ronaldo burnuna aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalmıştı. Yıldız golcü olay sonrası ilk kez görüntülendi.

KALECİ İLE HAVA TOPUNDA ÇARPIŞMIŞTI

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak yere düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Ronaldo, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Savaştan çıkmış gibi! İşte kanlar içerisinde yerde kalan Ronaldo'nun son hali

YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR GÖZLERDEN KAÇMADI

Yaşanan vahim olayın ardından Cristiano Ronaldo ilk kez Portekiz Milli Takımı'nın antrenmanında görüntülendi. Yıldız futbolcunun gözünün altı ve burnundaki morluklar dikkat çekti.

Savaştan çıkmış gibi görünüyor! İşte kanlar içinde yerde kalan Ronaldo'nun son hali

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cristiano Ronaldo Spor Haberler

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