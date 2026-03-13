Haberler

Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez

Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
Güncelleme:
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. İran Spor Bakanı güvenlik gerekçesiyle Dünya Kupası'na katılamayacaklarını söylerken İran Milli Takımı ise "Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez" açıklaması yaptı.

ABD ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde 2026 FIFA Dünya Kupası tartışmaları büyüyor. İran cephesinden turnuvaya katılım konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi.

BAKAN "KATILMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesi İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. İran Spor Bakanı Ahmad Donjamali, mevcut güvenlik durumu ve ABD ile yaşanan gerginlikler nedeniyle turnuvaya katılmalarının mümkün olmadığını söylemişti.

Donjamali açıklamasında, "Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdükten sonra Dünya Kupası'na katılma niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Ancak Trump, İranlı futbolcuların güvenlikleri açısından ABD'de bulunmalarının uygun olmayabileceğini ifade etti.

İRAN MİLLİ TAKIMI ABD'Yİ SUÇLADI

İran Milli Takımı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD'yi suçladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da etiketlendiği açıklamada, Dünya Kupası'nın uluslararası bir organizasyon olduğu ve hiçbir ülkenin İran'ı turnuvadan çıkaramayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Dünya Kupası'nın yöneticisi FIFA'dır, bir ülke ya da birey değil. İran Milli Takımı turnuvaya katılma hakkını sahada kazandı. Kimse İran'ı Dünya Kupası'ndan atamaz." ifadeleri kullanıldı.

Alper Kızıltepe
