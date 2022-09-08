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Savaş Abak: "Transferi bitirdik"

Spor Haberleri

Savaş Abak: 'Transferi bitirdik'

Boluspor Başkanı Savaş Abak, transfer çalışmalarını bitirdiklerini belirterek, "Kimse böyle bir kadro beklemiyordu.

Boluspor Başkanı Savaş Abak, transfer çalışmalarını bitirdiklerini belirterek, "Kimse böyle bir kadro beklemiyordu. Yönetimin özverisiyle oldu" dedi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak, kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk 4 haftasını geride bırakan kırmız beyazlı takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Abak, Göztepe maçından alacakları 3 puanla ortalamalarının iyi olacağını belirterek, "Öncelikle transferlerimiz bitti. Kongrede ekonomiyi anlattım. Kimse böyle bir kadro beklemiyordu. Yönetimin özverisiyle oldu. İlk Manisa'ya gittik. 90. dakikada gol atarak 1-0 yendik. İçeride Gençlerbirliği maçına 3 puan için çıktık ama 25. dakikada kırmızı kart gördük. Daha sonra Altınordu maçında 75. dakikada 1-0 iken penaltıyı atamadık. Sonrasındaki pozisyonda atamadık. Onlar penaltı attı, 1-1 oldu. Yine penaltı kazandık ama olmadı. Belki nazarımız bu maçlarda çıkmıştır. Pendik'e gittik. Onların kadrosu da iyi. Pendik belki fiyat olarak bizim 3 katımızdır. Orada futbolcu kardeşlerim çok güzel oyun sergiledi ve 3 puanla döndük. 4 haftada 7 puan topladık. Yarın Göztepe maçında 3 puan alırsak 2 ortalama her zaman iyidir. Yarın ki hedefimiz 3 puan. Sonraki hafta bay geçiyoruz. 2 hafta sonra da milli maç arası var. O arada Gökhan Karadeniz toparlar. Kayamba'nın da cezası kalmaz. Takım biraz daha güçlenir. Göztepe karşısında 3 puan alırsak 5 maçta 10 puan çok iyi" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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