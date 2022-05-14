Satrançta Düzce, Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

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Satrançta Düzce, Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Satrançta Düzce, Türkiye Şampiyonu oldu

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar arası Türkiye Satranç turnuvasında Düzceli öğrenci Türkiye şampiyonu oldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar arası Türkiye Satranç turnuvasında Düzceli öğrenci Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, yurtlar arası Türkiye Satranç Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Düzce'den de hem kızlar kategorisinde hem de erkekler kategorisinde katılım düzenlendi. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen satranç turnuvasında kızlar kategorisinde Düzceli Bakriya Gönültaş Türkiye Şampiyonu oldu. Muğla'dan gelen öğrenci Halime Bayraktar ikinci İzmir'den gelen öğrenci Elif Avçil ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Tokat'dan gelen öğrenci Barış Per birinci, Afyon'dan katılan öğrenci Doğan Özen ikinci ve Erzurum'dan katılan Burak Vurak üçüncü oldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik, Türkiye, Kredi, Düzce, Spor, Haberler

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