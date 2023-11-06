Satranç Türkiye Kupası Düzce İl Birinciliği Müsabakaları
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Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Satranç Türkiye Kupası Düzce İl Birinciliği müsabakalarına 182 sporcu katıldı. 4 farklı kategoride yapılan müsabakalarda birincilikleri Yiğit Alp Oğuz, Ali Emir, Yalçın Eymen Özkazanç ve Onur Alp Taşçı kazandı.
Satranç Türkiye Kupası Düzce İl Birinciliği müsabakalarına 182 sporcu yarıştı.
Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde yapılan Satranç Türkiye Kupası Düzce İl Birinciliği müsabakalarına 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 4 kategoride toplamda 182 sporcu katıldı.
8 yaş ve altı kategorisinde Yiğit Alp Oğuz, 10 yaş ve altı kategorisinde Ali Emir, 14 yaş ve altı kategorisinde Yalçın Eymen Özkazanç ve Açık kategorisinde Onur Alp Taşçı birinci oldu. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor