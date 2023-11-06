Satranç Türkiye Kupası Düzce İl Birinciliği Müsabakaları

Satranç Türkiye Kupası Düzce İl Birinciliği müsabakalarına 182 sporcu yarıştı.

Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde yapılan Satranç Türkiye Kupası Düzce İl Birinciliği müsabakalarına 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 4 kategoride toplamda 182 sporcu katıldı.

8 yaş ve altı kategorisinde Yiğit Alp Oğuz, 10 yaş ve altı kategorisinde Ali Emir, 14 yaş ve altı kategorisinde Yalçın Eymen Özkazanç ve Açık kategorisinde Onur Alp Taşçı birinci oldu. - DÜZCE