Saruhanlı'da kız futbol takımı kuruldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İshakçelebi Spor Kulübü, ilçenin ilk kız futbol takımını kurarak yeni sezonda lige katılmak için hazırlıklara başladı. Kulüp, kız sporcuları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren İshakçelebi Spor Kulübü, ilçenin ilk kız futbol takımını kurarak yeni sezonda lige katılmak için hazırlıklara başladı.

Manisa 2. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Saruhanlı ilçesindeki İshakçelebi Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde kız futbol takımını kurarak önemli bir adım attı.

Manisa'da Soma Zafer, Anadolu 45 ve Turgutlu Çıkrıkçı Spor Kulübü'nün ardından Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren İshakçelebi Spor Kulübü de kız futbol takımı kurarak çalışmalarına hız verdi. Kulüp yönetimi, oluşturulan takımın yeni sezonda ligde mücadele etmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

İshakçelebi Spor Kulübü Başkanı Gürhan Karaca, ilçenin ilk kız futbol takımını kurmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

"Hedefimiz sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak"

Başkan Karaca, "Saruhanlı'nın ilk bayan futbol takımını resmi olarak kurduk ve yeni sezonda lige katılmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Şu anda fikstür ve maçların ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, malzemelerimiz ve oyuncularımız hazır. Takımımız tamamen Saruhanlı ilçemizden 14, 15, 16, 17 ve 18 yaşlarındaki kız sporculardan oluşuyor. En kısa zamanda takımı üst liglere taşımayı hedefliyoruz. Ancak öncelikli amacımız sporcularımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor yapmalarını sağlamak ve onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek." dedi.

Karaca ayrıca kulübün erkek futbol takımının antrenörlüğünü Recep Türel'in, kız futbol takımının antrenörlüğünü ise Bülent Çoban'ın yaptığını ifade etti.

"Artık bu camiada biz de varız"

İshakçelebi Spor Kulübü Kız Futbol Takımı Antrenörü Bülent Çoban ise kurdukları takımın ilçede önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, "Güzel bir bayan futbol takımı kurduk. Bizlere destek veren kulüp yöneticilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Artık bu camiada biz de varız ve ses getirmeye hazırız. Tüm Saruhanlı halkına, sporcularımıza ve ailelerine hayırlı olsun." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
