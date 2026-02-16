Haberler

Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı

Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Juventus eşleşmesi öncesinde İtalyan basınından sarsıcı bir iddia geldi. Arkantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Juventus ile anlaşmaya vardığı ancak Başkan Dursun Özbek'in bu transfere karşı çıktığı belirtildi.

  • Juventus, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
  • Juventus, Icardi'ye yıllık 7 milyon Euro net maaş verecek.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin Juventus'a transferini veto etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray- Juventus eşleşmesi öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI, JUVENTUS İLE ANLAŞMAYA VARDI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Serie A devi Juventus, birkaç hafta önce Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile anlaştı. Torino ekibinin, Icardi için hazırladığı kontratta 2027 yılına kadar el sıkışıldığı dile getirildi. Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti ya da 10 gol barajının aşılması halinde 32 yaşındaki yıldıza yıllık 7 milyon Euro net maaş vereceği belirtildi.

TRANSFERE DURSUN ÖZBEK KARŞI ÇIKTI

Her iki tarafın da anlaşmaya varmasının ardından transferin bitmesi beklenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, araya girerek bu transferi veto etti. Dursun Özbek'in yaklaşan seçim öncesi taraftarın sevgilisi olan Icardi'yi kaybetmeyi göze alamadığı ve transfere karşı çıktığı aktarıldı.

