Sarper David Mutaf EuroBasket Aday Kadrosundan Çıkarıldı

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu, 23 yaşındaki Sarper David Mutaf'ın 16 kişilik EuroBasket aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'dan dönen Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından Litvanya'ya doğru hareket etti.

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren millilerde Sarper David Mutaf kadrodan çıkartıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Ağustos Çarşamba günü hazırlık maçında Litvanya ile saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.