Saros Körfezi'nde İlk Açık Su Yüzme Yarışması

Edirne'de "1. Saros Körfezi Açık Su Yüzme Yarışması" düzenlendi.

Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 14 yaş ve üzeri 150 erkek ve 75 kadın sporcu, 1200 metrelik parkurda mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gökçetepe Tabiat Parkı işbirliğinde düzenlenen yarışmada yüzücüler, belirlenen güzergahı en kısa sürede tamamlamak için kulaç attı.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Saros Körfezi'ndeki organizasyonla açık su yüzme sporunun yaygınlaştırılması ve bölgenin spor turizmine katkı sağlanması amaçlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milleti için bağımsızlığın nişanesi olduğunu söyledi.

Bu yıl ilk kez Saros Körfezi'nde, Gökçetepe Tabiat Parkı'nda yüzme yarışması düzenlemeyi düşündüklerini ifade eden Sezer, etkinliğin Zafer Bayramı'nın anlamına da katkı sunduğunu belirtti.

Sezer, "Türkiye'nin değişik yerlerinden 200'ü aşkın milli sporcumuz bugün burada hem kendileri yarıştı hem de bu güzellikleri bir kere de onlar vesilesiyle görme imkanımız oldu." dedi.

Saros Körfezi'nin dünyada kendini temizleyebilen ender körfezlerden biri olduğunu belirten Sezer, "İnşallah yüzme sporlarıyla, dalış sporlarıyla burayı bir su sporları merkezi yapmayı planlıyoruz. Çeşitli etkinlikler de düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç de basın mensuplarına, organizasyonun bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Dinç, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı diledi.

Yarışmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporcuların madalyaları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Mehmet Yüzer, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam tarafından verildi.

Erkeklerde Ege Yüksel, 17 dakika 32 saniyelik derecesiyle birinci, Halim Lafçı 18 dakika 26 saniyeyle ikinci, Sebahattin Bağatur ise 18 dakika 29 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Asude Emel Selçuk 16 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ederken, Ecem Kemer 16 dakika 36 saniyeyle ikinci, Kayra Erdoğan da 20 dakika 26 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, yarış parkurunun son bölümünde bulunan Tank Batığı'na ilk ulaşan sporcuya Onur Ödülü verildi.

Kaynak: AA