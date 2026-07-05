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Sarıyerspor Bolu'da kampa girdi

Sarıyerspor Bolu'da kampa girdi
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1'inci Lig takımı Sarıyerspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girerek çift antrenmanla çalışmalara başladı.

1'İNCİ Lig takımlarından Sarıyerspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Bolu Dağı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Sarıyerspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Bölükbaşı koordinasyonunda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı. Günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıkları yapan lacivert-beyazlı ekip, Bolu kampında güç depolayacak. Sarıyerspor, Temmuz sonuna kadar Bolu'da kamp çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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