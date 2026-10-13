Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-1 yenildi

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer, sahasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-1 mağlup oldu. Bodrum Futbol Kulübü'nün gollerini Yusuf Sertkaya, Vincent Aboubakar (2) ve Berkay Aslan kaydetti; Sarıyer'in tek golü Doğancan Davas'tan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-1 mağlup oldu.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yücel Büyük, Azad İlhan, Kerem Kalkan
Sarıyer: Ibrahim Sehic, Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Erdi Dikmen, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva (Andre Poko dk. 46), Tunahan Ergül (Joseph Attamah dk. 46), Mamadou Thiam (Doğan Can Davas dk. 64), Efecan Karaca, Eren Karadağ (Furkan Gedik dk. 46), Emeka Eze
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Bodrum FK: Diogo Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Şahin Yılmaz, Furkan Apaydın (Emre Kaplan dk. 90), Yusuf Sertkaya (Florian Loshaj dk. 90), Moreira, Ege Bilsel (Elvir Gashijani dk. 90), Boran Başkan (Mustafa Erdilman dk. 69), Fernando (Berkay Aslan dk. 27), Vincent Aboubakar
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Goller: Yusuf Sertkaya (dk. 7), Vincent Aboubakar (dk. 15 ve 23), Berkay Aslan (dk. 74) (Bodrum FK), Doğancan Davas (dk. 81) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Furkan Apaydın, Boran Başkan (Sarıyer)