Haberler

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-1 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer, sahasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-1 mağlup oldu. Bodrum Futbol Kulübü'nün gollerini Yusuf Sertkaya, Vincent Aboubakar (2) ve Berkay Aslan kaydetti; Sarıyer'in tek golü Doğancan Davas'tan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-1 mağlup oldu.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yücel Büyük, Azad İlhan, Kerem Kalkan

Sarıyer: Ibrahim Sehic, Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Erdi Dikmen, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva (Andre Poko dk. 46), Tunahan Ergül (Joseph Attamah dk. 46), Mamadou Thiam (Doğan Can Davas dk. 64), Efecan Karaca, Eren Karadağ (Furkan Gedik dk. 46), Emeka Eze

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Şahin Yılmaz, Furkan Apaydın (Emre Kaplan dk. 90), Yusuf Sertkaya (Florian Loshaj dk. 90), Moreira, Ege Bilsel (Elvir Gashijani dk. 90), Boran Başkan (Mustafa Erdilman dk. 69), Fernando (Berkay Aslan dk. 27), Vincent Aboubakar

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Yusuf Sertkaya (dk. 7), Vincent Aboubakar (dk. 15 ve 23), Berkay Aslan (dk. 74) (Bodrum FK), Doğancan Davas (dk. 81) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Furkan Apaydın, Boran Başkan (Sarıyer)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

310 bin lirası olan ev satın alabilecek! Başvurular e-Devlet'ten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kanseri yenmişti! Annesinin çağrısıyla anne sütü gönderilen İsmet Polat Kaşıkçı 30 yaşında hayatını kaybetti

Annesinin çağrısıyla kadınlar sütlerini yollamıştı! Acı haber geldi
UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev

Fatih Terim'e sürpriz görev!
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Uçak kaçırılma alarmı verdi, havalimanı kapatıldı: Savaş uçakları havalandı

Yanlış alarm ülkeyi karıştırdı: Savaş uçakları havalandı
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi

Mağdurlara rekor ödeme yapılacak, net tarih verildi
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?