Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, 1 Puanı Olumsuz Değerlendirdi

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, 0-0 berabere kaldıkları Manisa FK maçı sonrası bulundukları konum itibarıyla bugün kazandıkları 1 puanı iyi olarak değerlendirmek durumunda olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Manisa FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Maçı değerlendirecek olumlu ve olumsuz anlamda bir sürü gelgitler oldu maçın içinde. Oyuncu arkadaşlarımla hafta içi çalışıp rakibin eksiklerini belirledik. Bulunduğumuz konum itibariyle oyuncu arkadaşlarımın biraz öz güven sorunu var. Rakibin de fiziksel açıdan bizden üstün olmasından dolayı ilk yarı birkaç pozisyon verdik. Alperen'in topları çıkarması bizi oyunda tuttu. Bizim açımızdan tek sevindirici taraf topun bizde daha çok kalması. Ama bu da yeterli değil, daha iyisini yapmalıyız. İkinci yarıda pozisyonları bulan taraf biz olduk. Net penaltımızın da verilmediğini düşünüyorum. Tabii ki böylesi kırılgan takımlara bu pozisyonları hakemlerin vermemesi bizi olumsuz etkiliyor. Golü bulsak belki de farklı bir oyun olacaktı. Eksiklerimizi tespit ettik. Bugün en büyük eksiklerimizden biri rakibin fiziksel olarak bizden üstün olması, özellikle orta sahada. Orayı geliştirmemiz gerekiyor. Ama oyuncunun da fiziksel kapasitesi bu. Fiziksel açıdan düşük olduğunuzda oyunu iyi oynamanız gerekiyor ki bu açığı kapatın. Biz bugün bunu başaramadık. Ama içeride oynamamıza rağmen 1 puan, 1 puandır diyoruz. Tabii ki 1 puana hiçbir zaman sevinmeyiz. Fakat bulunduğumuz konum itibariyle, rakibimizin de arayı açmaması, bizim de tutunmamız açısından 1 puan iyi diye bakacağız. Mutsuzuz ama iyi diye bakmak zorundayız. Devre arasına kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı toplayıp daha iyi bir takım oluruz diye düşünüyorum. Biraz da zamana ihtiyacımız var" diye konuştu. - İSTANBUL