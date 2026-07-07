Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı'ndan yeni sezon öncesi değerlendirme Açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, eksikleri tamamlayıp yeni sezona en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Bolu'da kamp yapan İstanbul ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yeni teknik direktör Bülent Bölükbaşı yönetiminde günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bölükbaşı, oyuncular ve teknik ekip açısından yoğun kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Bölükbaşı, verimli çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandıklarını belirterek "Yavaş yavaş oyuncularımız da geliyor. Tamamlanmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok. Bir an önce eksiklerimizi tamamlayıp sezona hazır başlamak istiyoruz." diye konuştu.

İlk etap kampının ardından iki gün izin yapacaklarını, ardından yeniden Bolu'da toplanacaklarını dile getiren Bölükbaşı, "İkinci etapta da kadromuzu biraz daha tamamlayıp tam kadro çalışabilirsek çok daha iyi olacak bizim için." dedi.

Bölükbaşı, ikinci etap kampında hazırlık maçları yapmayı planladıklarını anlatarak "İlk etapta düşünmüyorum çünkü sayımız az. Burada genç oyuncularımız çok fazla. Açıkçası oyuncu da kaybetmek istemiyorum. O yüzden ikinci etapta olacak." ifadelerini kullandı.

Ligin zorlu geçeceğine işaret eden Bölükbaşı, "Süper Lig'den düşenler, 2. Lig'den çıkanlar. Zor bir lig olacak ama biz de buna göre hazırlığımızı yapıp zor ligde istediklerimizi yapmaya çalışacağız." dedi.

Bölükbaşı, hedef belirlemek için henüz erken olduğunu, Sarıyer'in ligdeki durumunun tamamen takıma katılacak oyunculara bağlı olduğunu belirterek "Kafamızda planımız, şablonumuz ve programımız var. Bunu gerçekleştirecek olan oyuncular." ifadesini kullandı.

Takımda alternatif oyuncu sayısının da az olduğunu, planladıkları kadro yapılanmasının henüz istenilen seviyede olmadığını dile getiren Bölükbaşı, kulüp başkanının transfer çalışmaları konusunda yoğun mesai harcadığını ve ikinci etap kampına kadar oyuncuların tamamının takıma katılmasını beklediklerini kaydetti.

Bölükbaşı, ligde çok güçlü camiaların bulunduğunu, Sarıyer'in de bunlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.