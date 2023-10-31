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Sarıyer Belediyespor, Çukurova Belediyespor'u mağlup etti

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Spor Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Burcu Yönder, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris ( Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Ceren Cihan Önal, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Uludağ, Ezgi Bektaş, Berra Eren)

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Merve Tanıl, Lee (Simay Kurt, Işıl Öz, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Merve Nezir)

Setler: 15-25, 17-25, 25-21, 25-10, 12-15

Süre: 115 dakika (24, 23, 28,18, 22)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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