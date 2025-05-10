Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Sarıyer, 1. Lig'e Yükselmenin Keyfini Kupayla Kutladı

Sarıyer, 1. Lig'e Yükselmenin Keyfini Kupayla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu garantileyerek 1'inci Lig'e yükselmenin ardından düzenlenen törende kupasını aldı. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katıldığı etkinlikte, Sarıyer'e kupa ve madalyalarını takdim etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyerek 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Sarıyer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törenle kupasını aldı.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda organize edilen törende Sarıyer'e şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu takdim etti. Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar'da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Sarıyer forması ve bir plaket hediye etti. Törende TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ve TFF İstanbul Bölge Temsilcisi Gür Onar yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, göstermiş oldukları başarıdan ötürü Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Sarıyer camiasını tebrik ederek; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri 1'inci Lig'de başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi

Dev maçta tempo çok yüksek! Mücadelede ilk gol geldi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.