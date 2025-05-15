Sarıgöl'de geleneksel çocuk oyunlarına rekor katılım

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, büyük bir coşkuyla ve rekor katılımla tamamlandı.

Sarıgöl ilçe genelinde 19 ilkokuldan 57 takım ve toplam 624 öğrenci turnuvada yarışırken, okul içi etkinliklerle birlikte binin üzerinde öğrenci şenliğe oyun oynayarak katkı sağladı.

Nüfus bakımından Sarıgöl'den çok daha büyük ilçeleri geride bırakan organizasyon, katılım oranıyla dikkat çekti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, yaptığı açıklamada, "Geleneksel çocuk oyunlarımızı yaşatmak ve çocuklarımıza bu kültürel mirası aktarmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamızı başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Çocuklarımız hem eğlendi, hem öğrendi; rekabetin değil, dayanışmanın öne çıktığı anlar yaşadılar. Bu oyunlar, sadece geçmişimizin izlerini taşımıyor, aynı zamanda çocuklarımıza paylaşmayı, sabretmeyi, birlikte hareket etmeyi öğretiyor. Bu güzel etkinliğe emek veren tüm öğretmenlerimize, destek veren velilerimize ve en çok da oyuna coşkuyla katılan sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Geleneksel değerlerimizi yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Bu yarışmalarla bu sorumluluğu hep birlikte yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Cezmi Yıldırak, "Turnuvanın başarısında önemli rol oynayan Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz'a ve süreci birlikte yürüten hakem ekibine teşekkür ederim.Başhakemlik görevini üstlenen Mimar Sinan İlkokulu Müdür Yardımcısı Nedim Sarı ve Mimar Sinan İlkokulu Rehber Öğretmeni Ahmet Buğra Subaşı'nın yanı sıra, organizasyona katkı sunan eğitimci hakemlerimizi ve turnuvaya katılan sevgili öğrencilerimizi de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Turnuva sonunda dört geleneksel oyunda dereceye giren okullar şu şekilde sıralandı: Mangala Dalında: 1. Dört Eylül İlkokulu, 2. Şehit Esin Akay İlkokulu, 3. Karacaali İlkokulu. Mendil Kapmaca Dalında: 1. Mimar Sinan İlkokulu, 2. Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulu, 3. Dört Eylül İlkokulu. Kaleli Yakan Top Dalında: 1. Çanakçı İlkokulu, 2. Mimar Sinan İlkokulu, 3. Sığırtmaçlı İlkokulu. Tombik Dalında: 1. Emcelli İlkokulu, 2. Özpınar İlkokulu, 3. Ahmetağa Neslihan Urgancı İlkokulu.

Dereceye giren okulların kupa ve madalyaları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törende verileceği öğrenildi.

İlçe birincilerinin ise 22 Mayıs'ta Kula'da düzenlenecek Bölge Finallerinde Sarıgöl'ü temsil edeceği açıklandı. - MANİSA