Sapanca'da Kızılkanat Balığı Tutma Yarışması Düzenlendi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen kızılkanat balığı tutma yarışması, amatör balıkçıların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Amatör Balıkçılar Federasyonu (ABAF) tarafından Sapanca Gölü Kırkpınar fuar alanında düzenlenen kızılkanat balığı yakalama yarışmasında, farklı şehirlerden gelen yarışmacılar en büyük ve en fazla balığı yakalayabilmek için ter döktü. Bolu, Bursa, Kütahya, İstanbul, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'dan çok sayıda yarışmacının katıldığı organizasyonda, sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında süren yarışma boyunca toplamda 60 takım yaklaşık 20 kilogram kızılkanat balığı yakaladı. Yarışma sonunda dereceye giren takımlara para ödülü, zodyak bot, kamp çadırı, olta takımları ve kupa verildi. Ödül töreninin ardından yarışmacılara ve katılımcılara balık ikramında bulunuldu. Organizasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin gördüğü ilgiden memnuniyet duyulduğu ve kızılkanat balığı yakalama yarışmasının geleneksel hale getirilerek her yıl düzenleneceği ifade edildi. - SAKARYA