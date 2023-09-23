Şanssızlığın böylesi! Kazımcan Karataş, ilk kez 11 başladığı maçta resmen kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu maçta, milli oyuncu Kazımcan Karataş, Karzev ile girdiği mücadele sonucunda sakatlandı ve oyundan çıktı. Karataş'ın yerini Kaan Ayhan aldı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de yer bulan Karataş, 25. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın, Başakşehir'e konuk olduğu maçta genç futbolcu Kazımcan Karataş, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu 25. dakikada oyundan çıktı.

SADECE 25 DAKİKA SAHADA KALDI

Maça ilk 11'de başlayan Kazımcan, Karzev ile girdiği mücadele sonunda yerde kaldı. Milli oyuncu maça devam edemedi ve 25. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

İLK KEZ 11'E YAZILMIŞTI

20 yaşındaki yıldız, Başakşehir mücadelesi ile birlikte bu sezon Süper Lig'de ilk kez kendine 11'de yer buldu. Fakat yaşadığı sakatlık sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı.

OYUNDAN GÜÇLÜKLE ÇIKABİLDİ

25. dakikada Eden Karzev'in direkten dönen şutu öncesi yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe ile orta alanda yerde kalan Kazımcan Karataş, ayağa kalkamadı. Sağlık ekibinin yardımı ile güçlükle yürüyen genç oyuncu, ekibin desteği ile soyunma odasına doğru gitti.