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Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Yarışları Köyceğiz'de Başladı

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Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Yarışları, Köyceğiz'de eleme turları ile start aldı. Yarışlara 12 kulüp ve 150 sporcunun katıldığı şampiyona, kupa ve madalyaların yanı sıra olimpik teknelerin de dağıtılacağı bir organizasyon olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye Kürek Federasyonunca (TKF) düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Yarışları, Köyceğiz'de eleme turları ile start aldı.

Yarışlar, 12 kulübün katılımıyla Tek Çifte (1x), İki Tek (2-), İki Çifte (2x), Dört Tek (4-), Dört Çifte (4x) ve Sekiz Tek (8+) tekne sınıflarında kadınlar ve erkekler klasmanında büyükler ve 23 yaş altı kategorilerde 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İlk günkü eleme yarışlarında Köyceğiz Su Sporları Merkezi parkurunda 2 bin metre üzerinden 6 kulvarda sporcular, finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlara Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, Kocaeli Sümer spor, Altınboynuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adana Yelken İhtisas, Ferdi, Boğaziçi Üniversitesi, Şişecam Spor Kulübü katılıyor.

Bu yıl düzenlenen şampiyonada kupa ve madalyaların yanı sıra erkekler kategorisinde birinci olan kulübe 4x olimpik tekne, ikinci olan kulübe 2x olimpik tekne, üçüncü olan kulübe çift kürek verilecek. Kadınlar kategorisinde de birinci olan kulübe 2x olimpik tekne, ikinci olan kulübe 1x olimpik tekne, üçüncü olan kulübe ise çift kürek takdim edilecek.

Şampiyona, yarın yapılacak ikinci gün yarışları ile devam edecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Erel, 12 spor kulübü ve 150'yi aşkın sporcunun katıldığı şampiyonanın Kürek Federasyonunun en büyük yarışı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de kürek sporunda yapılan en son araştırmalarda 100 yılı bulmuş bir faaliyet alanındayız. Bu sene de inşallah 100'üncü yılımızı kürek sporunda kutlayacağız. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sporcularımızla, yöneticilerimizle, antrenörlerimizle bu spora gönül vermiş olan herkesle bu 100'üncü yılı kutlayarak taçlandırmak istiyoruz."

Türkiye Büyükler Köyceğiz Kupası, 3 Mart'ta final yarışları ve ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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