Şanlıurfaspor'un şampiyonluk kupası tartışması

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Bucaspor'la yaptığı maçın ardından TFF 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor'un şampiyonluk kupasını takımın eski başkanı Emin Yetim'in elinden alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'a tepki göstererek, "Bu makamlar geçicidir Salih Bey. Mesele, milletin kalbine nakşolabilmektir. Emin Başkan efsane, sen ise her zaman eleman olarak hatırlanacaksın. Devlet olabilmek için millete hizmet gerek, siyasete aparat değil" dedi.

Şanlıurfaspor ve Bucaspor arasında dün oynanan maçının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor'un kupa merasiminde gerginlik yaşandı. Kutlamalar sırasında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın şampiyonluk kupasını Şanlıurfaspor eski başkanı Emin Yetim'in elinden çekerek alması gündem oldu.

"ŞANLIURFASPOR İÇİN KAPANMA KARARI ALINDIĞINDA BEN, BU ŞEHRİN BİR EVLADI OLARAK BU KARARIN KARŞISINDA DURDUM"

Emin Yetim, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı ve şunları kaydetti:

"Şanlıurfaspor için kapanma kararı alındığında ben, bu şehrin bir evladı olarak bu kararın karşısında durdum. Şanlıurfaspor'un şampiyon olması için siz değerli hemşerilerime söz verdim. Bu sözün yerine gelmesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün şampiyonluk kutlamasında, hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada ilimizin valisi Salih Ayhan'ın kişisel hırslarına yenilerek 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi kamunun vicdanına bırakıyorum."

"BU MAKAMLAR GEÇİCİDİR SALİH BEY. MESELE, MİLLETİN KALBİNE NAKŞOLABİLMEKTİR"

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da Emin Yetim'in paylaşımını alıntıladı ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'a şöyle tepki gösterdi:

"1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor'u ve efsane başkanı Emin Yetim'i yürekten kutluyorum. Şanlıurfa'mızın bu coşkusuna gölge düşüren, devlet aklı ve adamlığından nasibini alamamış Salih Ayhan'ı da kınıyorum. Bu makamlar geçicidir Salih Bey. Mesele, milletin kalbine nakşolabilmektir. Emin Başkan efsane, sen ise her zaman eleman olarak hatırlanacaksın. Devlet olabilmek için millete hizmet gerek, siyasete aparat değil."