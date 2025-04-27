Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfaspor, Manisa FK'ya 3-1 Mağlup Oldu

Şanlıurfaspor, Manisa FK'ya 3-1 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'in 36. haftasında oynanan mücadelede Şanlıurfaspor, sahasında Manisa FK'ya 3-1 yenildi. Manisa FK, 3 golle maçı kazanırken, Şanlıurfaspor'un tek golü ise Sambou'dan geldi.

ALİ LEYLAK/ŞANLIURFA

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Sabri Öge

ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Zach Muscat, Alpay, Çağrı, Hasan Hüseyin (Dk. 78 Amar), Ogundu (Dk. 87 Gameli), Hakan Erçelik, Akabueze, Fatih (Dk. 61 Okyere), Kappel (Dk. 61 Sambou)

MANİSA FK: Alperen – Yusuf, Bartu, Dino Arslanagic, Umut, Kadir, Cissokho, Amarachi Osuji (Dk. 90 Kaan), Oğuz (Dk. 71 Ensar), Fofana (Dk. 90 Enes), Georgi Minchev (Dk. 77 Ramirez)

GOLLER: Dk. 61 Sambou,( Şanlıurfaspor ) Dk. 47 Fofano, Dk. 51 Amarachi Osuji ( Manisa Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin, Zach Muscat, ( Şanlıurfaspor ) Oğuz, Kadir, Fofana, Alperen, Ramirez ( Manisa Futbol Kulübü)

1'nci Lig'in 36'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu.

47'nci dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

51'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Amarachi Osuji, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

61'inci dakikada Çağrı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sambou, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

90+6'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ramirez, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1

Karşılaşma Manisa FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.