Şanlıurfaspor, Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Kocaelispor'a 2-0 yenildi. Maçta Douglas Tanque'nin attığı gollerle Kocaelispor galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
45+5. dakikada Barış Alıcı'nın ceza sahası içine ortasında düzgün bir vuruşu yapan Douglas Tanque meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
47. dakikada Candeias'ın köşe vuruşunda defanstan dönen topa Yusuf Emre Gültekin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
50. dakikada Barış Alıcı'nın pasında soldan ceza sahasına giren Douglas Tanque, düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 0-2
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboulo, Ndıaye, Adem Eren Kabak (Donsah dk. 86), Cumali Bişi (Abdullah Aydın dk. 45), Muhammet Arslantaş, Olivier Thill (Hüseyin Erkan dk. 71), Seyit Gazanfer (Mato dk. 56), Semih Karadeniz, Mert Çapar (Toure dk. 56), Barış Gök
Yedekler: Erzhan Tokotaev, Diogo, Barış Ekincier, Özgür Baran Aksaka, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Zafer Turan
Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Cihat Çelik (Beridze dk. 67), Santos Candeias, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin, Pedro Amaral (Mert Çölgeçen dk. 67), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu (Emir Ortakaya dk. 42), Barış Alıcı (Kouakou dk. 87), Oğuz Ceylan, Douglas Tanque (Atabay Çiçek dk. 87)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Onur Atasayar, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Douglas Tanque (dk. 45+5, dk. 50) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Barış Gök, Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor), Oğuz Ceylan (Kocaelispor) - ŞANLIURFA