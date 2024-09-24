Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi

Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Aly Malle kırmızı kart gördü, goller Kayode, Adnan Uğur ve Wesley tarafından atıldı.

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak Can, Miraç, Mboula, Mehmet Çoşkun (Dk. 80 Nafican), Begic (Dk. 80 Hakan Erçelik), Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin (Dk. 90 Forsell), Ashkovski (Dk. 54 Fatih Eren), Aly Malle, Kayode (Dk. 80 Furkan Şamil)

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre - Yiğit Efe, Berkay (Dk. 80 Atakan Rıdvan), Djilobodji, Çağatay, Tresor Doh (Dk. 67 Paoletti), Muhammed Mert (Dk. 19 Adnan Uğur), Lemkel Ze, Johnson (Dk. 67 Göktan), Camacho (Dk. 80 Dovedan), Wesley

KIRMIZI KART: Aly Malle ( Şanlıurfaspor )

GOLLER: Dk. 26 Kayode ( Şanlıurfaspor ), Dk. 28 Adnan Uğur, Dk. 72 Göktan, Dk. 79 Wesley ( Fatih Karagümrük )

SARI KARTLAR: Begic, Mboula, Muhammed Gönülaçar ( Şanlıurfaspor ), Djilobodji, Tresor Doh, Göktan ( Fatih Karagümrük )

1'nci Lig'in 6'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildi.

26'ncı dakikada Aly Malle'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kayode güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

28'inci dakikada Wesley'in pasıyla kale önünde topla buluşan Adnan Uğur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

72'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göktan, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

79'uncu dakikada Göktan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Wesley, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

Karşılaşmayı konuk ekip Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Şanlıurfaspor Şanlıurfa 3-sayfa Futbol Spor

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler! Emirhan Kavraz kim, katili bulundu mu? Bursa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Gemlik, Mudanya, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne? Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });