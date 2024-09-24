Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi
Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Aly Malle kırmızı kart gördü, goller Kayode, Adnan Uğur ve Wesley tarafından atıldı.
Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı
ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak Can, Miraç, Mboula, Mehmet Çoşkun (Dk. 80 Nafican), Begic (Dk. 80 Hakan Erçelik), Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin (Dk. 90 Forsell), Ashkovski (Dk. 54 Fatih Eren), Aly Malle, Kayode (Dk. 80 Furkan Şamil)
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre - Yiğit Efe, Berkay (Dk. 80 Atakan Rıdvan), Djilobodji, Çağatay, Tresor Doh (Dk. 67 Paoletti), Muhammed Mert (Dk. 19 Adnan Uğur), Lemkel Ze, Johnson (Dk. 67 Göktan), Camacho (Dk. 80 Dovedan), Wesley
KIRMIZI KART: Aly Malle ( Şanlıurfaspor )
GOLLER: Dk. 26 Kayode ( Şanlıurfaspor ), Dk. 28 Adnan Uğur, Dk. 72 Göktan, Dk. 79 Wesley ( Fatih Karagümrük )
SARI KARTLAR: Begic, Mboula, Muhammed Gönülaçar ( Şanlıurfaspor ), Djilobodji, Tresor Doh, Göktan ( Fatih Karagümrük )
1'nci Lig'in 6'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildi.
26'ncı dakikada Aly Malle'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kayode güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
28'inci dakikada Wesley'in pasıyla kale önünde topla buluşan Adnan Uğur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
72'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göktan, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
79'uncu dakikada Göktan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Wesley, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
Karşılaşmayı konuk ekip Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.