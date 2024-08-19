Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Ofosu, Glumac (kendi kalesine) ve Atakan Aybastı gol atan isimler oldu.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Soydan, Mahmut Gülle
Şanlıurfaspor : Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 84 Nafican Yardımcı), Mboula, Ofosu (Dk. 84 Fatih Eren), Malle, Landel, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Hakan Erçelik), Mehmet Coşkun (Dk. 90 Reinkort), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Ahmet Gökbayrak (Dk. 73 Atakan Aybastı)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser (Dk. 88 Melih Okutan), Serkan Göksu (Dk. 63 Atalay Babacan), Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 46 Batuhan Çelik), Soukou, Minchev, Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 75 Mehmet Ali Büyüksayar), Cavare (Dk. 46 Hoti)
Goller: Dk. 3 Ofosu, Dk. 18 Glumac (Kendi kalesine), Dk. 89 Atakan Aybastı ( Şanlıurfaspor ), Dk. 76 Mehmet Ali Büyüksayar (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 82 Muhammed Gönülaçar ( Şanlıurfaspor )
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.