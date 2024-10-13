Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Şanlıurfa Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşarak sezon başlangıcını galibiyetle yapmak istiyor. Antrenör Serdar Yıldırım ve kaptan Mehmet Çetingöz, ligin zorluğu hakkında bilgi vererek, takımın hedeflerini paylaştılar.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

A Grubu'ndaki ilk maçında son şampiyon Fenerbahçe ile 2 Kasım'da deplasmanda karşılaşacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçen sezon play-off oynayarak önemli bir başarı elde ettik. Bu sezon hedefimiz önce ligde kalmak sonra play-off oynamak. Bu doğrultuda haftada dört antrenman yaparak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe gibi güçlü bir takımla 2 Kasım'da deplasmanda oynayacağız. Bu önemli bir maç olacak bizim için. Lige iyi başlamak istiyoruz, hedefimiz galibiyet. Orada alacağımız sonuç sonraki müsabakalar için de bir ölçü olacaktır diye düşünüyorum. Ligimiz gerçekten zor bir lig, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımların yer aldığı bir grupta yer alıyoruz. Ama bizler kendi tecrübemizde, yıllarca birlikte oynayan sporcularımızın kabiliyetleriyle bu ligde önemli takımların içerisinde yer almaktayız. Amacımız önce ligde kalmak sonra play-off'a kalarak geçen seneki başarıyı egale etmektir."

Genç sporcular yetişiyor

Türkiye'de en çok genç yetiştiren kulüplerden birisi olduklarını belirten Yıldırım, yetiştirdikleri bazı oyuncuların Fenerbahçe ve Balıkesir gibi takımlara transfer olduğunu, bir oyuncularının ise İspanya'da mücadele ettiğini anlattı.

Genç sporcu yetiştirmenin biraz zaman aldığını vurgulayan Yıldırım, "Ekonomik olarak şartlar onlar için daha iyi olunca sporcularımıza izin veriyoruz. Eksiklerimizi kapatmak için de yeni gençler yetiştirmek, yeni gençler takviye etmek amacındayız. Tabii gençleri yetiştirmek kolay değil, zaman isteyen, yıllar isteyen bir süreç. Bu arada da takımın sürekliliği için yurt içinden ve yurt içinden takviyeler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Şu anda da A takım ile B takımı birlikte çalışma yapıyor. 1-2 yıl içerisinde yetişecek olan genç sporcularımızın takıma katılımıyla inşallah yurt dışından sporcu transfer ihtiyacımız kalmaz. Kendi öz varlıklarımızla Süper Lig'de devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Mehmet Çetingöz: "Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıp lige iyi başlamak istiyoruz"

Takımın kaptanı Mehmet Çetingöz ise geçen sezon play-off'a kalarak çeyrek final maçında karşılaştıkları Fenerbahçe'ye elenmelerine rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Bu sezon hedeflerinin, öncelikle takımı ligde tutmak sonra da tekrar play-off'a kalmak olduğunu aktaran Çetingöz, "Bu sene Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden ciddi anlamda destekler alıyoruz. Bu seneki heyecan çok farklı, çalışmalarımız devam ediyor. Yine büyük takım fikstürü çektik. İlk maçımızda deplasmanda rakip Fenerbahçe. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Bu ligde çok ciddi anlamda can yakan bir takımız. Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıp lige iyi başlamak istiyoruz. Sonra 9 Kasım'da İskenderun Spor Kulübü ile evimizde oynayacağız. Bu sene hakikaten salon sporuna daha bir renk katmak istiyoruz. Şehir olarak bizim yanımızda olsunlar, tüm Urfalı hemşehrilerim hafta sonlarında aileleriyle, çocuklarıyla gelip bizim maçları izlesinler. Tüm Urfalıların desteğine ihtiyacımız var. Çalışmalarımız iyi gidiyor, moral motivasyonumuz çok iyi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Serdar Yıldırım Yerel Haberler Fenerbahçe Basketbol Yaşam Spor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığı dağıtmak için harekete geçti
Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar? İzmir su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 13 EKİM | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? Bugün noterler çalışıyor mu? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 13 Ekim Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri 18. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 13 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha bu akşam var mı? 13 Ekim Deha dizisi 4. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Teşkilat bu akşam var mı? 13 Ekim Teşkilat dizisi 115. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.