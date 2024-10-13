Şanlıurfa Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

A Grubu'ndaki ilk maçında son şampiyon Fenerbahçe ile 2 Kasım'da deplasmanda karşılaşacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçen sezon play-off oynayarak önemli bir başarı elde ettik. Bu sezon hedefimiz önce ligde kalmak sonra play-off oynamak. Bu doğrultuda haftada dört antrenman yaparak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe gibi güçlü bir takımla 2 Kasım'da deplasmanda oynayacağız. Bu önemli bir maç olacak bizim için. Lige iyi başlamak istiyoruz, hedefimiz galibiyet. Orada alacağımız sonuç sonraki müsabakalar için de bir ölçü olacaktır diye düşünüyorum. Ligimiz gerçekten zor bir lig, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımların yer aldığı bir grupta yer alıyoruz. Ama bizler kendi tecrübemizde, yıllarca birlikte oynayan sporcularımızın kabiliyetleriyle bu ligde önemli takımların içerisinde yer almaktayız. Amacımız önce ligde kalmak sonra play-off'a kalarak geçen seneki başarıyı egale etmektir."

Genç sporcular yetişiyor

Türkiye'de en çok genç yetiştiren kulüplerden birisi olduklarını belirten Yıldırım, yetiştirdikleri bazı oyuncuların Fenerbahçe ve Balıkesir gibi takımlara transfer olduğunu, bir oyuncularının ise İspanya'da mücadele ettiğini anlattı.

Genç sporcu yetiştirmenin biraz zaman aldığını vurgulayan Yıldırım, "Ekonomik olarak şartlar onlar için daha iyi olunca sporcularımıza izin veriyoruz. Eksiklerimizi kapatmak için de yeni gençler yetiştirmek, yeni gençler takviye etmek amacındayız. Tabii gençleri yetiştirmek kolay değil, zaman isteyen, yıllar isteyen bir süreç. Bu arada da takımın sürekliliği için yurt içinden ve yurt içinden takviyeler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Şu anda da A takım ile B takımı birlikte çalışma yapıyor. 1-2 yıl içerisinde yetişecek olan genç sporcularımızın takıma katılımıyla inşallah yurt dışından sporcu transfer ihtiyacımız kalmaz. Kendi öz varlıklarımızla Süper Lig'de devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Mehmet Çetingöz: "Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıp lige iyi başlamak istiyoruz"

Takımın kaptanı Mehmet Çetingöz ise geçen sezon play-off'a kalarak çeyrek final maçında karşılaştıkları Fenerbahçe'ye elenmelerine rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Bu sezon hedeflerinin, öncelikle takımı ligde tutmak sonra da tekrar play-off'a kalmak olduğunu aktaran Çetingöz, "Bu sene Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden ciddi anlamda destekler alıyoruz. Bu seneki heyecan çok farklı, çalışmalarımız devam ediyor. Yine büyük takım fikstürü çektik. İlk maçımızda deplasmanda rakip Fenerbahçe. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Bu ligde çok ciddi anlamda can yakan bir takımız. Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıp lige iyi başlamak istiyoruz. Sonra 9 Kasım'da İskenderun Spor Kulübü ile evimizde oynayacağız. Bu sene hakikaten salon sporuna daha bir renk katmak istiyoruz. Şehir olarak bizim yanımızda olsunlar, tüm Urfalı hemşehrilerim hafta sonlarında aileleriyle, çocuklarıyla gelip bizim maçları izlesinler. Tüm Urfalıların desteğine ihtiyacımız var. Çalışmalarımız iyi gidiyor, moral motivasyonumuz çok iyi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var." değerlendirmesinde bulundu.