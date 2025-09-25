Şanlıurfa'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Jurgis Vilcinskas, AB Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) iş birliğinde bu yıl Şanlıurfa'da 5'incisi düzenlenen Avrupa Birliği Spor Festivali kapsamında engelli sporcularla buluştu.

Engelli Destek Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vilcinskas, ilk kez geldiği Şanlıurfa'dan herkes gibi çok etkilendiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın büyülü, insanlık tarihinin en eski hikayelerini barındıran bir kent olduğunu ifade eden Vilcinskas, şöyle konuştu:

"Burada yürümek, insanlığın zamansız hafızasına dokunmak gibi. Bugün Şanlıurfa'nın uzun ve renkli tarihine yeni bir sayfa ekliyoruz. Bir sportif aktiviteyle bir arada olmak istedik ve bu hafta, Avrupa Spor Haftası'nın 10. yıl dönümü. Avrupa Spor Haftası, Avrupa genelindeki birçok yerde kutlanıyor. 10 yıldır bu girişim milyonlarca insanı aktif olmanın sağlık, öz güven ve toplum için faydalarını benimsemeye teşvik ediyor. Şanlıurfa'da Avrupa Spor Haftası'nı, Avrupa Birliğinin beşincisini desteklediği Avrupa Spor Festivali'yle birlikte kutluyoruz. Festivalin geçtiğimiz yıllar içinde insanların çok fazla ilgisini çekmiş olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir basket maçı ile en iyi şekilde kutluyoruz hep birlikte. Ama bugünkü sıradan bir maç değil. Profesyonel ampute oyuncuların güçlerini ve becerilerini sergiledikleri, diğer sporcuların ise sandalyelere oturarak deneyimlerini paylaştıkları bir empati maçı. Sporun gerçek ruhu da bu. Birbirimizden öğrenmek, birbirimize saygı duymak ve yan yana oynayabilmek."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş ise 5. Avrupa Spor Festivali kapsamında düzenlenen spor etkinliklerinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında tekerlekli sandalye basketbol takımı ile golbol takımları gösteri maçı yaptı.