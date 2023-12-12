Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'yı Yendi

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginin 7. Hafta müsabakasında deplasmanda Yalova Ortopedik takımıyla karşılaşarak 86-81 galip geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye Basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginin 7. Hafta müsabakasında deplasmanda Yalova Ortopedik takımıyla karşılaştı. Şanlıurfa ekibi rakibini 86-81 yenerek kente galibiyetle döndü.

Türkiye Basketbol Federasyonu Süper Lig A gurubu 7. hafta maçında deplasmanda Yalova Ortopedik Basketbol Takımı ile karşılaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda oynadığı müsabakada üstün bir oyun sergiledi.

İlk periyodu 21 - 19 üstünlükle tamamlayan Şanlıurfa ekibi, müsabakanın ilk yarısını ise 44 - 43 geride tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 68 - 60 önde tamamlayan Büyükşehir Engelliler takımı maçın sonunu 86 - 81'lik skorla tamamlayarak puanını 9'a çıkardı.

Playof oynama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye Basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginde 5. sırada bulunuyor. Şanlıurfa Ekibi bir sonraki hafta müsabakasını kendi sahası ve seyircisi önünde Karabük Demir kartal ile oynayacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi basketbol Yalova Engelliler Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title