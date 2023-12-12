Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'yı Yendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye Basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginin 7. Hafta müsabakasında deplasmanda Yalova Ortopedik takımıyla karşılaştı. Şanlıurfa ekibi rakibini 86-81 yenerek kente galibiyetle döndü.

Türkiye Basketbol Federasyonu Süper Lig A gurubu 7. hafta maçında deplasmanda Yalova Ortopedik Basketbol Takımı ile karşılaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda oynadığı müsabakada üstün bir oyun sergiledi.

İlk periyodu 21 - 19 üstünlükle tamamlayan Şanlıurfa ekibi, müsabakanın ilk yarısını ise 44 - 43 geride tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 68 - 60 önde tamamlayan Büyükşehir Engelliler takımı maçın sonunu 86 - 81'lik skorla tamamlayarak puanını 9'a çıkardı.

Playof oynama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye Basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginde 5. sırada bulunuyor. Şanlıurfa Ekibi bir sonraki hafta müsabakasını kendi sahası ve seyircisi önünde Karabük Demir kartal ile oynayacak. - ŞANLIURFA