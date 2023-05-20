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Sanki Premier Lig! Alanyaspor'dan deplasmanda gol şov

Spor Haberleri

Süper Lig'in 35'inci haftasında Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Efthimis Koulouris, 90+3. dakikada Jure Balkovec attı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı 4-0'lık skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Efthimis Koulouris, 90+3. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

Deplasmanda Kayserispor'u farklı geçen Alanyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti. Kayserispor 49 puanda kaldı.

Sanki Premier Lig! Alanyaspor'dan deplasmanda gol şov

Spor Toto Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Aytemiz Alanyaspor Kayserispor Spor Haberler

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