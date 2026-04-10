Sancaktepe Okyanus Koleji Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu

SANCAKTEPE Okyanus Koleji Kız Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

Çanakkale'de düzenlenen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Sancaktepe Okyanus Koleji Kız Voleybol Takımı, finalde Bursa Okyanus Koleji'ni 3-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

OKYANUS'UN SULTANLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONU: ŞİMDİ HEDEF DÜNYA KUPASI

Sancaktepe Okyanus Koleji sporcuları, turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla şampiyonluk kupasını ve altın madalyayı almaya hak kazandı.

ÇİN'DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye Şampiyonu unvanını göğüsleyen Sancaktepe Okyanus Koleji, gözünü dünya zirvesine dikti. Şampiyon takım, Temmuz ayında Çin'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandıracak olan genç sporcular, hazırlıklarına ara vermeden başlayacak.

OKYANUS KOLEJİ: GURUR DOLUYUZ

Okyanus Koleji yönetiminden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sporcu kimliklerini akademik vizyonlarıyla birleştirerek bu başarıya ulaşmaları bizler için en büyük ödül. Şimdi hedefimiz Çin'den dünya kupasıyla dönmek. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyoruz. Elde edilen bu başarı, okulun spor ve eğitimi birleştiren 'akademik sporcu' vizyonunun en somut örneği olarak kayıtlara geçti. Sadece sahada değil, derslerinde de aynı disiplini koruyan öğrenciler, azim ve alın teriyle gelen bu zaferle tüm Türkiye'nin gururu oldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı