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Yalçın Kayan: Hedef yeniden Avrupa

Yalçın Kayan: Hedef yeniden Avrupa
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Samsunsporlu Yalçın Kayan, Hollanda kampının kariyerindeki en ağır hazırlıklardan biri olduğunu belirterek, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi. Takım uyumuna vurgu yapan Kayan, taraftarlara mücadele sözü verdi.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, Hollanda kampının yoğun tempoda geçtiğini belirterek, yeni sezonda yeniden Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor'da orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, kamp süreci, takım içindeki uyum, yeni sezon hedefleri ve taraftarlara yönelik açıklamalarda bulundu. Hollanda kampının oldukça yoğun geçtiğini belirten Kayan, fiziksel olarak kariyerinin en ağır hazırlık dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Yaklaşık 10 senedir profesyonel futbol oynuyorum ve yaptığım en ağır fiziksel antrenmanların bu kamp döneminde olduğunu söyleyebilirim. Bunun karşılığını sezon başladığında sahada alacağımıza inanıyorum" dedi.

Teknik ekibin oyun anlayışıyla birlikte sahadaki görevlerinin daha net hale geldiğini ifade eden Kayan, "Daha doğaçlama oynayan bir oyuncudan, takım için mücadele eden ve takım oyununa daha fazla katkı sağlamaya çalışan bir oyuncuya dönüştüğümü söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun devre arasında takıma katıldığını hatırlatan başarılı orta saha oyuncusu, yeni sezonda da aynı mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, "Formanın ve armanın değerini bilerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Gol ve asistlerle de takımıma katkı vermek istiyorum. Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı var, yeni transferler de kısa sürede uyum sağladı. Gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var" ifadelerine yer verdi.

Kamp döneminde en çok Yunus Emre, Celil, Emre ve Okan ile vakit geçirdiğini söyleyen Kayan, özellikle Yunus Emre'nin takıma geldiği ilk günden itibaren kendisine büyük destek verdiğini ifade etti. Kırmızı-beyazlı taraftarlara da mesaj veren Kayan, "Taraftarlarımız şundan emin olsun; biz sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın görmek istediği mücadeleyi sahaya yansıtacağız" şeklinde konuştu.

Geçen sezon Avrupa kupalarında elde edilen başarının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Yalçın Kayan, "Hedefimiz yeniden Avrupa'ya gitmek. Samsunspor'un Avrupa kupalarında yer almasını artık bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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