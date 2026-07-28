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Samsunspor'un Celil Yüksel'inden Milli Takım Hedefi

Samsunspor'un Celil Yüksel'inden Milli Takım Hedefi
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Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, A Milli Takım formasını giymeyi en büyük hedeflerinden biri olarak belirtti. Mücadeleci karakteriyle tanınan oyuncu, yeni teknik direktör Thorsten Fink ile eksiklerini gidererek bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, A Milli Takım'da forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Celil, hedefleri ve kamp sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele etmekten zevk aldığını aktaran Celil, "Bu benim karakterimde var. Antrenmanda da maçta da her zaman hırslı ve mücadeleciyim. Kaybetmeyi hiç istemiyorum. Maçın en zor anlarında beni ayakta tutan motivasyon ise takım arkadaşlarım, kendim ve taşıdığım Samsunspor arması için mücadele etmek oluyor." dedi.

A Milli Takım formasını giymenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Celil, "Her Türk çocuğunun hayali Milli Takım formasını giymektir. Benim de en büyük hayallerimden biri bu. Alt yaş gruplarında forma giyme şansı buldum. İnşallah A Milli Takım formasını giymek de nasip olur. Kendimi geliştirmem gereken yönler olduğunu biliyorum. Yeni hocamızla birlikte eksiklerimin üzerine daha çok çalışıp inşallah A Milli Takım formasını giymek istiyorum." diye konuştu.

Teknik Direktör Thorsten Fink'in oyun anlayışına da değinen Celil, özellikle orta saha oyuncularına verilen görevlerin "net" olduğuna dikkati çekti.

Yüksel, "Hayatın her alanında rekabet çok önemli. İnsanın kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Yeni arkadaşlarımız da çok cana yakın ve sıcak insanlar. Biz de onları en iyi şekilde karşılamaya çalıştık. Hem bu şehrin çocuğu hem de Samsunspor'un artık tecrübeli oyuncularından biri olarak adaptasyon süreçlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rekabetin hem bireysel gelişimimize hem de takımımızın başarısına katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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