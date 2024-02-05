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Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında kadrosunda eksiklerle sahaya çıkacak

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Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak ancak kadrosunda 14 oyuncuya yer vermedi.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında karşılaşacağı Fatih Karagümrük müsabakası kafilesinde kadrosundaki 14 isme yer vermedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Samsunspor ile Fatih Karagümrük, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 14.30'da karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazananın çeyrek finale yükseleceği maç öncesinde Samsunspor kafilesi şehirden ayrılarak İstanbul'a gitti. Karadeniz temsilcisinin kafilesinde 14 oyuncu yer almadı.

Kırmızı-beyazlılardan kamp kadrosu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kafilede Jakub Szumski, Taha Tosun, Rick Van Drongelen, Kerem Fidan, Yunus Emre Çift, Marc Bola, Soner Gönül, Enes Albak, Mustafa Haluk Tan, Kingsley Schindler, Osman Çelik, Alper Efe Pazar, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Berhan Deniz, Landry Dimata ve Marius Mouandilmadji yer alıyor. Gaetan Laura, Ercan Kara ve Moryke Fofana'nın sakatlıkları devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Fatih Karagümrük maçı kafilesinde 14 isim yer almadı

Samsun temsilcisinin açıkladığı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Laura, Ercan ve Fofana'nın yanı sıra kaleciler Okan Kocuk ile Halil Yeral, Lubo Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Carlo Holse, Flavien Tait, Ait Bennasser, Oliver Ntcham ve Taylan Antalyalı yer almadı.

Müsabakada Burak Pakkan, Murat Altan ve Bersan Duran hakem üçlüsü görev yapacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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