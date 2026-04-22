Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. 18.45'te başlayacak maçta, Samsun ekibi tarihindeki ilk kupa zaferini hedefliyor.
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.45'te başlayacak.
B Grubu'nu 4 galibiyet ile ilk sırada tamamlayan Samsunspor, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ile eşleşti.
Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.